Подорожное удорожание продуктов в Одессе демонстрирует одновременный рост почти во всех основных группах питания.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируют аналитические наблюдения за динамикой стоимости пищевой корзины, где за месяц изменились показатели сразу в нескольких категориях, сообщает Politeka.

Огурцы маринованные «Верес» 500 г сейчас в среднем стоят 111,61 грн. против 102,55 грн. в апреле. В торговых сетях диапазон колеблется от 99,00 до 126,50 грн, что свидетельствует о неравномерном разделе прайса между площадками продаж.

Ржаной хлеб Riga «Бородиновский» 300 г поднялся с 52,36 грн. до 53,80 грн. Разница между акционными и стандартными предложениями в отдельных точках реализации остается ощутимой, хотя общая тенденция движется вверх.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина.

Консервированный зеленый горошек Верес 400 г вырос с 50,93 грн до 55,56 грн. Самые высокие отметки зафиксированы в одном из крупных ритейлов — 70,50 грн., тогда как минимальные предложения держатся около 40–54 грн.

Живой карп 1 кг подорожал с 249,23 до 265,00 грн. Динамика формировалась постепенно в течение месяца, без резких скачков, но с четким закреплением нового уровня.

Куриное бедро «Наша Ряба» 1 кг показало рост со 173,17 грн до 187,97 грн. Разброс в разных сетях существенный: от низших предложений до 230 грн, что зависит от поставок и локальных условий реализации.

Маргарин «Олком» 72,5% 200 г поднялся с 39,83 до 44,20 грн. Изменения здесь менее резкие, однако стабильное увеличение отмечается в большинстве точек продаж.

В итоге Подорожание продуктов в Одессе демонстрирует одновременный рост почти во всех основных группах питания – от бакалеи до мясной и рыбной продукции.

Источник

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.