Подорожчання продуктів в Одесі демонструє одночасне зростання майже в усіх основних групах харчування.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксують аналітичні спостереження за динамікою вартості харчового кошика, де за місяць змінилися показники одразу в кількох категоріях, повідомляє Politeka.

Огірки мариновані «Верес» 500 г зараз у середньому коштують 111,61 грн проти 102,55 грн у квітні. У торгових мережах діапазон коливається від 99,00 до 126,50 грн, що свідчить про нерівномірний розподіл прайсу між майданчиками продажу.

Житній хліб Riga «Бородинівський» 300 г піднявся з 52,36 грн до 53,80 грн. Різниця між акційними та стандартними пропозиціями в окремих точках реалізації залишається відчутною, хоча загальна тенденція рухається вгору.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Консервований зелений горошок «Верес» 400 г виріс із 50,93 грн до 55,56 грн. Найвищі позначки зафіксовані в одному з великих ритейлів — 70,50 грн, тоді як мінімальні пропозиції тримаються біля 40–54 грн.

Живий короп 1 кг подорожчав зі 249,23 грн до 265,00 грн. Динаміка формувалася поступово протягом місяця, без різких стрибків, але з чітким закріпленням нового рівня.

Куряче стегно «Наша Ряба» 1 кг показало зростання з 173,17 грн до 187,97 грн. Розкид у різних мережах суттєвий: від нижчих пропозицій до понад 230 грн, що залежить від поставок та локальних умов реалізації.

Маргарин «Олком» 72,5% 200 г піднявся з 39,83 грн до 44,20 грн. Зміни тут менш різкі, однак стабільне збільшення відмічається у більшості точок продажу.

У підсумку Подорожчання продуктів в Одесі демонструє одночасне зростання майже в усіх основних групах харчування — від бакалії до м’ясної та рибної продукції.

Джерело

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: яку інформацію було надано.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: хто може отримати 1000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Шанс для пенсіонерів в Одесі: яка гуманітарна допомога доступна літнім українцям і не тільки.