Прогноз на неделю с 22 по 28 мая в Одессе обещает тёплую погоду без резких температурных изменений, хотя в отдельные дни возможны дожди.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 мая в Одессе показывает, что ближайшие дни в городе будут по весеннему теплу с комфортной температурой воздуха, сообщает Politeka.

22 мая температура ночью будет +17 градусов, утром воздух прогреется до +20, а днем ​​ожидается до +22 градусов. Вечером температура остается на уровне +22. Днем возможен мелкий дождь.

23 мая ночью температура будет +19 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +23. В дневные часы прогнозируют дождь, который к вечеру постепенно стихнет.

Подробный прогноз погоды на неделю с 22 по 28 мая в Одессе предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра.

24 мая ночью температура воздуха будет +18 градусов, а днем ​​поднимется до +25. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 мая в Одессе во второй половине периода предполагает больше солнца и тепла.

25 мая температура ночью будет +17 градусов, а днем ​​ожидается до +25. Ветер будет умеренным, а влажность воздуха заметно снизится в дневные часы.

26 мая облачность продержится практически весь день и лишь к вечеру небо начнет постепенно проясняться. Температура воздуха не изменится. Ночью ожидается +17, а днем ​​до +25.

27 мая температура ночью будет +18 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +25. Влажность воздуха станет ниже, чем в начале недели.

28 мая ночью температура будет +17 градусов, утром ожидается +20, а днем ​​воздух прогреется до +25 градусов. Небо будет ясным на протяжении всего дня.

