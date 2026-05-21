Прогноз на тиждень з 22 по 28 травня в Одесі обіцяє теплу погоду без різких температурних змін, хоча в окремі дні можливі дощі.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня в Одесі показує, що найближчі дні в місті будуть по весняному теплими з комфортною температурою повітря, повідомляє Politeka.

22 травня температура вночі становитиме +17 градусів, уранці повітря прогріється до +20, а вдень очікується до +22 градусів. Увечері температура залишиться на рівні +22. Вдень можливий дрібний дощ.

23 травня вночі температура становитиме +19 градусів, а вдень повітря прогріється до +23. У денні години прогнозують дощ, який ближче до вечора поступово стихне.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня в Одесі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

24 травня вночі температура повітря становитиме +18 градусів, а вдень підніметься до +25. У другій половині дня можливий короткочасний дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 травня в Одесі у другій половині періоду передбачає більше сонця та тепла.

25 травня температура вночі становитиме +17 градусів, а вдень очікується до +25. Вітер буде помірним, а вологість повітря помітно знизиться у денні години.

26 травня хмарність протримається практично весь день і лише ввечері небо почне поступово прояснюватися. Температура повітря істотно не зміниться. Вночі очікується +17 градусів, а вдень до +25.

27 травня температура вночі становитиме +18 градусів, а вдень повітря прогріється до +25. Вологість повітря стане нижчою, ніж на початку тижня.

28 травня вночі температура становитиме +17 градусів, уранці очікується +20, а вдень повітря прогріється до +25 градусів. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня.

