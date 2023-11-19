Университет "Одесской политехники" планирует провести ремонт одного из корпусов. По информации с сайта государственных закупок Prozorro , работы оценены примерно в 32 млн гривен. Тендер был размещен 11 ноября. Следует напомнить, что именно этот университет сильно пострадал от российской атаки 14 июня.

Согласно техническому заданию, предусмотрен капитальный ремонт 10-этажного корпуса. Планируется провести аварийно-восстановительные работы, утепление фасада и внутренние работы. Заказчик требует завершить все работы до 25 декабря 2025 года. Конечный срок подачи предложений – 19 ноября, а аукцион состоится 20 ноября.

Кроме этого тендера университет в ноябре обнародовал договор на ремонт главного корпуса на сумму почти 1,5 млн гривен. В обосновании договора указано, что ремонт будет включать восстановление вестибюля на первом этаже.

Следует напомнить, что 14 июня в результате обстрела Одессы пострадали различные объекты, в частности бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания, магазины и складское помещение одной из торговых сетей. Пожар в складском помещении, который удалось ликвидировать, сопровождает разбор завалов, где могут находиться люди.

Ракетная атака российских террористов привела к гибели трех человек и ранению тринадцати. Враг выпустил четыре ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, но две из них были сбиты с помощью систем противовоздушной обороны.

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