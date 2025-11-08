Найти работу для пенсионеров в Одессе в сегодняшних реалиях стало значительно легче, так что показываем наиболее привлекательные варианты.

Местные компании активно открывают двери для пенсионеров, предлагая работу в Одессе со стабильной оплатой и удобным графиком, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные сферы, среди которых есть транспорт, логистика, курьерские услуги и другие направления.

Один из работодателей, компания «Динамика ДП», занимающаяся дистрибуцией смазочных материалов, ищет водителя-экспедитора. Предлагают зарплату до 25 000 после успешного прохождения испытательного периода, который длится один месяц.

Работник будет осуществлять доставку товаров клиентам в пределах облцентра и региона, а также принять участие в учете и оформлении документации. Компания предоставляет автомобиль, график удобный – с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье выходные.

Еще одна работа для пенсионеров в Одессе есть у компании «АЗР – Автомобили Запчасти Ремонт». Здесь нужен водитель со своим авто. Предлагают доход от 20 000 до 40 000 в месяц, при этом оплата производится еженедельно без задержек.

Размер заработка формируется из расчета 800 грн. в день плюс амортизация и топливо. Требования просты: нужен бус, пикап или универсал с багажником на крыше. График: 6 дней в неделю, по будням с 9:00 до 18:30, в субботу до 15:00.

Также открыта вакансия курьера в сервисе Glovo. Эта занятость подходит тем, кто любит движение и стремится самостоятельно планировать свой день. Курьеры могут работать пешком, на велосипеде, мотоцикле или авто.

Компания предлагает доход до 50 000 гривен в месяц с возможностью еженедельных бонусов. Выплаты производятся ежедневно или раз в неделю.

