Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области назовется тем, кто стремится обрести стабильность и ощутить безопасность в новой общине, сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно получить в рамках нескольких государственных программ, финансируемых из бюджета и при поддержке международных партнеров.
Право на бесплатное жилье в Одесской области имеют военные, ВПЛ, сироты, семьи погибших защитников, люди с инвалидностью, а также граждане, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий. Именно эти категории определены законодательством как приоритетные.
Закон Украины о жилом фонде социального назначения объясняет, как работает этот механизм. Получение дома является непростой процедурой, поскольку требует времени и сбора документов. И все же, для многих семей это шанс начать новый этап жизни.
Для таких семей государство предлагает жилище на средства международной поддержки или служебные квартиры, предоставляемые временно. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.
Для военнослужащих, служащих или вернувшихся с фронта, предусмотрены новые квартиры в восстановленных домах. Строительство и реконструкция таких объектов финансируется из государственного бюджета или на средства доноров.
Среди основных программ, помогающих переселенцам, стоит отметить «єВідновлення». Она направлена на тех, чьи дома или квартиры были повреждены или разрушены.
Еще одна важная инициатива – «єОселя». Она создана для военных, медиков, педагогов и ученых и предусматривает ипотеку под 3 процента, а для других категорий граждан – под 7.
