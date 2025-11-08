Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области назовется тем, кто стремится обрести стабильность и ощутить безопасность в новой общине, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно получить в рамках нескольких государственных программ, финансируемых из бюджета и при поддержке международных партнеров.

Право на бесплатное жилье в Одесской области имеют военные, ВПЛ, сироты, семьи погибших защитников, люди с инвалидностью, а также граждане, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий. Именно эти категории определены законодательством как приоритетные.

Закон Украины о жилом фонде социального назначения объясняет, как работает этот механизм. Получение дома является непростой процедурой, поскольку требует времени и сбора документов. И все же, для многих семей это шанс начать новый этап жизни.

Для таких семей государство предлагает жилище на средства международной поддержки или служебные квартиры, предоставляемые временно. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Для военнослужащих, служащих или вернувшихся с фронта, предусмотрены новые квартиры в восстановленных домах. Строительство и реконструкция таких объектов финансируется из государственного бюджета или на средства доноров.

Среди основных программ, помогающих переселенцам, стоит отметить «єВідновлення». Она направлена ​​на тех, чьи дома или квартиры были повреждены или разрушены.

Еще одна важная инициатива – «єОселя». Она создана для военных, медиков, педагогов и ученых и предусматривает ипотеку под 3 процента, а для других категорий граждан – под 7.

