Часть урожая может быть потеряна, а поставки на рынок сокращены из-за чего последует дефицит продуктов в Одессе.

В Одессе в последнее время начали фиксировать нехватку популярных овощей, составляющих основу рациона большинства украинцев, сообщает Politeka.net.

Дефицит определенных продуктов привел к заметным колебаниям на продовольственном рынке города — одни товары дорожают, тогда как другие, наоборот, временно дешевеют.

Такие скачки ценников вызваны дефицитом продуктов в Одессе. Больше всего проблем возникло с тепличными помидорами. По словам экспертов, за последние недели их предложение на внутреннем рынке резко сократилось, что привело к росту цен. Основной причиной удорожания является сезонное уменьшение урожая и увеличение расходов на энергоносители, которые используются для поддержания температурного режима в теплицах.

По подсчетам специалистов, за последние три недели цены на тепличные томаты поднялись в среднем на двадцать два процента по сравнению с октябрем. Эксперты не исключают, что тенденция сохранится и дальше, ведь спрос на свежие овощи остается стабильно высоким, тогда как местные комбинаты не могут обеспечить необходимые объемы поставок.

В отличие от ситуации с помидорами рынок картофеля демонстрирует противоположную динамику. Средняя цена на этот продукт в крупных супермаркетах Одессы составляет примерно пятнадцать гривен десять копеек за килограмм, что больше чем на гривну меньше, чем в сентябре. Снижение стоимости связано с поступлением большого количества картофеля нового урожая, а также с высоким уровнем конкуренции между фермерскими хозяйствами.

Исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко пояснила, что снижение цен временное и продлится недолго. По ее словам, пока на территории страны сохраняется относительно теплая погода, ситуация будет оставаться стабильной. Однако с наступлением холодов возможны существенные изменения.

Эксперт отметила, что мелкие фермеры и владельцы частных хозяйств, не имеющие специализированных хранилищ, не смогут долго хранить продукцию. Из-за этого часть урожая может быть потеряна, а поставки на рынок сокращены. Это в свою очередь может создать локальный дефицит картофеля и спровоцировать новый этап роста цен.

