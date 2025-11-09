Отбор участников на денежную помощь в Одесской области производится на конкурсной основе с учетом критериев.

В Одесской области начинается реализация проекта денежной помощи самозанятым лицам и микропредпринимателям, в том числе пенсионерам-предпринимателям, пишет Politeka.net.

Как говорится в сообщении благотворительного фонда Caritas Odesa UGCC, программа BLOOM направлена ​​на повышение устойчивости уязвимых домохозяйств и пострадавших от войны общин и через восстановление и защиту их средств производства, источников дохода и возможностей для обеспечения продовольственной безопасности.

Особое внимание программе уделяется поддержке микробизнеса в прифронтовых регионах, что является стратегическим приоритетом для восстановления экономики Украины.

Программу реализует консорциум BLOOM, в состав которого входят Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact и Право на Защиту (R2P) при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK aid.

В рамках программы участники получают индивидуальную финансовую поддержку для микробизнеса и самозанятых лиц в размере от 1000 до 5000 долларов США (в гривневом эквиваленте). Средства можно использовать для приобретения оборудования, инструментов и других ресурсов, необходимых для запуска или развития собственного дела.

География проекта: Болградский, Белгород-Днестровский и Березовский районы Одесской области.

Программой могут воспользоваться внутренне перемещенные лица и местные жители, пострадавшие от войны и соответствующие одной или нескольким из категорий уязвимости:

домохозяйства с людьми с инвалидностью;

ветераны и члены их семей (при наличии документального подтверждения);

безработные лица предпенсионного или пенсионного возраста (50+);

домохозяйства с низким уровнем дохода (доходы на лицо ниже минимальной заработной платы);

представители маргинализированных групп (в том числе этнических общин и других);

домохозяйства, возглавляемые женщинами с иждивенцами (дети, пожилые люди, люди с инвалидностью и т.п.);

другие уязвимые категории.

Отбор участников на денежную помощь в Одесской области производится на конкурсной основе с учетом следующих критериев:

наличие социальной или финансовой уязвимости;

обоснованная потребность в финансовой поддержке;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи;

способность участника реализовать предложенный бизнес-проект;

понимание рынка сбыта и целевой аудитории;

опыт ведения бизнеса, наличие профессиональных навыков или сертификации будет преимуществом.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

