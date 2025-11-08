Жители Одессы, которые ищут подработку или стабильный заработок, могут ознакомиться с новыми предложениями для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагает варианты занятости на разные потребности и опыт, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, компании готовы предложить гибкий график и приятные условия для тех, кто хочет оставаться активным и зарабатывать.

Первым в списке есть предложение от сервиса доставки Glovo. Эта работа для пенсионеров в Одессе предусматривает доставку пешком, на велосипеде или автомобиле. Компания обещает стабильный доход до 50 000 гривен в месяц, ежедневные и еженедельные выплаты, а также бонусы до 2 000 гривен в неделю для курьеров на авто.

Кроме того, работники получают страхование при доставке. Гибкий график позволяет самостоятельно выбирать изменения и подстраивать их под свои дела.

Еще одно предложение – работа для пенсионеров в Одессе у компании Dynamica в должности водителя-экспедитора. В этой должности также необходимо осуществлять доставку товаров по городу и области на автомобили компании.

Заработная плата составляет от 22000 до 25000 и растет после успешного прохождения месячного испытательного периода. График стандартный: с 9:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье.

Обе вакансии предусматривают комфортные условия труда и коллектив. Для пожилых людей это может стать прекрасной возможностью оставаться активными и заниматься полезным делом, одновременно получая стабильный доход.

Как мы видим из объявлений, современные компании стремятся создавать комфортные условия и достойные зарплаты для своих работников.

