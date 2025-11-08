Выплата, в том числе гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, производится только после предварительной записи в определенных пунктах приема.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в рамках инициативы RISE, реализуемой благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.

Программа создана для поддержки граждан, которые из-за боевых действий оказались в сложных жизненных условиях — потеряли жилье, были вынуждены эвакуироваться или проживают рядом с опасными территориями. Ее цель – облегчить доступ к основным потребностям, обеспечить возможность приобрести продукты, медикаменты, средства гигиены или оплатить временное жилье.

Участники программы разделены на две группы. Первую составляют внутренне перемещенные лица, прибывшие в последние недели из районов, где продолжаются или недавно завершились боевые действия. Для них адаптационный период особенно тяжел, поэтому финансовая поддержка помогает покрыть первоочередные расходы. Вторую категорию составляют жители прифронтовых территорий, расположенных в пределах 30 км от линии столкновения. Эти люди часто имеют ограниченный доступ к необходимым товарам и услугам, поэтому полученные средства способствуют улучшению условий жизни.

Выплата, в том числе гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, производится только после предварительной записи в определенных пунктах приема. В Одессе регистрация производится по адресу: ул. Малая Арнаутская, 88 . Одна семья может получить единовременную финансовую помощь, рассчитанную на три месяца. Сумма составляет 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, но не более чем на четыре человека, то есть максимальный размер составляет 14 400 гривен .

Участие возможно только при условии соответствия установленным требованиям. В частности, получатели не должны были пользоваться помощью от других фондов в течение последних трех месяцев и не участвовать в предыдущих программах «Каритас-Спес Одесса».

