Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области будет предоставляться при поддержке международных партнеров и благотворительных структур, сообщает Politeka.

Программа реализуется Министерством социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН при участии донорских организаций.

Финансовая поддержка направлена ​​на жителей, пострадавших из-за военных действий. Получить выплаты в рамках этой инициативы могут несколько категорий лиц: переселенцы, пенсионеры, многодетные семьи, лица с инвалидностью, жители прифронтовых или деоккупированных населенных пунктов, а также потерявшие жилье.

Особое внимание уделено наиболее уязвимым группам населения. Преимущество при оказании помощи получат малообеспеченные домохозяйства, одинокие пожилые люди, матери, воспитывающие детей без поддержки, а также семьи, у которых есть дети с инвалидностью.

Обычно выплаты от международных структур начисляются на три месяца, однако в случае необходимости могут быть продлены еще на такой же период. Средства перечисляются непосредственно на банковские счета или выдают через отделения «Укрпочты».

Для регистрации необходимо следить за сообщениями, публикуемыми благотворительными организациями на собственных официальных страницах, чаще всего в социальной сети Facebook. Часть структур предлагает заполнить онлайн-форму, в то время как другие принимают обращение непосредственно в офисах.

Следует помнить, что ни одно официальное учреждение не требует пароля от карт или специальные коды. Мошенники могут использовать фейковые страницы для сбора личных данных, поэтому перед подачей заявки необходимо обязательно проверять информацию на сайтах проверенных благотворительных фондов. Именно таким образом обеспечивается безопасное получение денежной помощи для пенсионеров в Одесской области без риска потери средств или обмана.

