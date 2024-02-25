После проведенных экспертиз мужчине было доложено о подозрении. В случае признания его виновным ему грозит лишение свободы до трех лет.

На территории Одесской области, между селами Богуново и Бузиново Березовского района, нетрезвый отец травмировал своего двухлетнего сына, когда находился на мотоцикле. Малыша с травмой ноги госпитализировали. Об этом рассказали в Нацполиции Одесской области.

Житель Ивановской поселковой общины, будучи в нетрезвом состоянии и не имея водительских прав, сел за руль мотоцикла и разместил на переднем сиденье двухлетнего сына. При движении мужчина не удалось удержать ребенка, и его нога оказалась в приводной цепи.

Это привело к травме, в результате которой мальчик попал в больницу с диагнозом травматической ампутации ногтевой фаланги большого пальца нижней конечности. Судебно-медицинский эксперт определил эту травму как среднюю тяжесть.

На месте происшествия полицейские составили постановление по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях и выписали штраф в сумме 3,4 тыс. гривен.

Также начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения согласно ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

После проведенных экспертиз мужчине было доложено о подозрении. В случае признания его виновным ему грозит лишение свободы до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

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