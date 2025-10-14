Дефицит продуктов в Одесской области в 2025 году оказал значительное влияние на жителей региона, осложнив доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Наибольшее повышение наблюдается среди молочных изделий. Литр молока сейчас стоит примерно 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белок удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Ситуацию также повлияло на сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок продолжалась еще несколько недель. Уменьшение экспорта повысило внутреннее предложение и несколько стабилизировало рынок. В то же время производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно отразилось на стоимости. В августе средняя цена молока достигала 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию.

Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможен дополнительный рост на 5–7%».

Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но это лишь временная мера. Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями. Дефицит продуктов в Одесской области остается серьезной проблемой, заставляющей население адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать оптимальные способы приобретения товаров.

