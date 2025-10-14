Повышение тарифов на воду в Одесской области направлено на стабильное функционирование коммунального предприятия.

Повышение тарифов на воду в Одесской области объявило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", о чем сообщает Politeka.

Сведения обнародованы на официальном вебресурсе городского общества, где указаны причины изменения стоимости коммунальных услуг и приведены основные расчеты для потребителей.

Предварительные цены утверждены решением городского совета № 554 от 30 декабря 2024, которое начало действовать с 1 февраля 2025-го. Тогда стоимость централизованного водоснабжения составляла 45,60 грн/м³ по НДС, а водоотвод — 43,40 грн/м³ по НДС. Проведенный анализ хозяйственной деятельности предприятия показал, что действующие тарифы не покрывали полностью расходы: только 89% по водоснабжению и 84% по канализационным услугам. В результате возникла необходимость пересмотреть показатели, чтобы гарантировать финансовое равновесие системы.

Расчет новых ставок произведен с учетом удорожания электроэнергии, повышения уровня оплаты труда, стоимости материалов и услуг подрядных организаций. После корректировки потребители будут платить 46,60 грн/м³ по НДС за водоснабжение и 50,53 грн/м³ по НДС за водоотвод. Это решение обеспечит бесперебойную работу инженерных сетей, своевременное обслуживание оборудования и стабильность коммунального предприятия.

Жители могут посылать письменные замечания или предложения в КП «Белгород-Днестровскводоканал» по почте по адресу 67701, г. Белгород-Днестровский, пер. Водопроводный, 1, или по электронной почте на vodokanal-bd@ukr.net с отметкой «замечания и предложения к тарифам». Такой механизм способствует открытости решений и публичному контролю над формированием цен.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области направлено на стабильное функционирование коммунального предприятия, поддержание систем водоснабжения и обеспечение жильцов необходимыми услугами в 2026 году.

