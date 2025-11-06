Дефицит продуктов в Одесской области оказывает заметное влияние на полки магазинов и формирование цен на внутреннем рынке, сообщает Politeka.
Наблюдается стремительное удорожание свинины из-за сокращения поголовья животных, а импорт становится важным компенсатором нехватки отечественной продукции.
Местные покупатели ощущают последствия дефицита указанных продуктов в Одесской области, а производители ищут пути стабилизации предложения и ценников.
Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что с начала 2025 г. ценники на свинину поднялись на 34%, а в годовом измерении рост достиг около 60%.
Уменьшение поголовья свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частном секторе, стало главной причиной такой ситуации. Это привело к дефициту продуктов в Одесской области и стимулировало дальнейшее повышение закупочных цен на мясо.
По данным рынка, в сентябре ценник на живой вес беконных пород колебался от 98 до 100 гривен за килограмм, в зависимости от региона. Поэтому активизировался импорт, который стал ключевым компенсатором нехватки отечественной продукции.
Только в августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле, а за первые 8 месяцев года - 14,9 тысяч тонн. Это в 7,8 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
Это помогает частично покрывать потребности внутреннего рынка. Аналитики прогнозируют, что к концу года объем импорта может превысить 25 тысяч тонн, причем большинство поставок придется на вторую половину года.
Падение закупочной стоимости свиней в странах ЕС делает импорт европейской продукции экономически выгодным для украинских компаний. Это позволяет несколько стабилизировать внутренний рынок.
