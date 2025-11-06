В Одесской области растет серьезный дефицит отдельных продуктов, так что среди местных жителей растет волнение по этому поводу.

Дефицит продуктов в Одесской области оказывает заметное влияние на полки магазинов и формирование цен на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Наблюдается стремительное удорожание свинины из-за сокращения поголовья животных, а импорт становится важным компенсатором нехватки отечественной продукции.

Местные покупатели ощущают последствия дефицита указанных продуктов в Одесской области, а производители ищут пути стабилизации предложения и ценников.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что с начала 2025 г. ценники на свинину поднялись на 34%, а в годовом измерении рост достиг около 60%.

Уменьшение поголовья свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частном секторе, стало главной причиной такой ситуации. Это привело к дефициту продуктов в Одесской области и стимулировало дальнейшее повышение закупочных цен на мясо.

По данным рынка, в сентябре ценник на живой вес беконных пород колебался от 98 до 100 гривен за килограмм, в зависимости от региона. Поэтому активизировался импорт, который стал ключевым компенсатором нехватки отечественной продукции.

Только в августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле, а за первые 8 месяцев года - 14,9 тысяч тонн. Это в 7,8 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Это помогает частично покрывать потребности внутреннего рынка. Аналитики прогнозируют, что к концу года объем импорта может превысить 25 тысяч тонн, причем большинство поставок придется на вторую половину года.

Падение закупочной стоимости свиней в странах ЕС делает импорт европейской продукции экономически выгодным для украинских компаний. Это позволяет несколько стабилизировать внутренний рынок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области: когда обещают подать тепло.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где зарплата может составлять от 50 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Одесской области: где можно ежемесячно зарабатывать от 31 тысяч гривен.