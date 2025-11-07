Подорожание продуктов в Одессе оказало большое влияние на стоимость основных овощей, бакалеи и молочных товаров, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам, живущим в этом городе, предоставляет портал Минфин .

Помидоры сливки сейчас стоят в среднем 127,87 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены отличаются: Auchan – 119,90, Metro – 124,70, Novus – 139,00. В октябре средняя стоимость была ниже – 88,09. Данные индекса потребительских цен показывают постепенный рост с 68,90 гривен в начале месяца до 127,87 на начало ноября, что соответствует повышению на 58,97.

Маргарин Олком Сливочный 72,5% подорожал до 43,45 грн за 200 граммов. Auchan предлагает его за 42,90, Novus – 43,99. Среднемесячная стоимость в октябре составила 39,44, рост за месяц составил 6,00 гривен. Гречка также повысилась: средний ценник – 41,97 за килограмм. В супермаркетах расценки колеблются от 34,90 (Auchan) до 54,80 (Megamarket). Октябрьская средняя стоимость была 40,88, прирост – 1,13 гривны.

Молоко Яготинское 2,6% стоит сейчас в среднем 60,98 за 900 мл. Цены в Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. В октябре средняя цена составила 56,18 грн, повышение за месяц – 3,78 грн.

Следовательно, удорожание продуктов в Одессе охватило ключевые группы товаров: овощи, бакалея и молочные изделия. Больше выросли расходы на помидоры сливка, чуть меньше – на маргарин и крупы. Такие изменения оказывают непосредственное влияние на семейные бюджеты и подчеркивают необходимость внимательного планирования покупок.

