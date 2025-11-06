Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее, ведь работодатели открыты для работников с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Одессе может быть не только способом заработать, но и возможностью оставаться активной и полезной, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на платформе work.ua, в городе открыто несколько вакансий, не требующих больших физических нагрузок и предлагающих стабильный доход вместе с комфортными условиями.

Работа для пенсионеров в Одессе сейчас особенно актуальна, ведь местные компании активно ищут ответственных сотрудников с опытом. Одним из вариантов является вакансия водителя со своим авто от компании «АЗР – Автомобили Запчасти Ремонт».

Здесь ищут водителя с бусом, пикапом или универсалом с багажником на крыше. Заработная плата составляет 800 гривен в день плюс амортизация 2 гривны за километр и оплата топлива по пробегу. Выплаты производятся еженедельно без задержек.

Еще один вариант, прекрасно подходящий для тех, кто хочет гибкий график, это работа для пенсионеров в Одессе курьером в Glovo. Компания предлагает вакансии для пеших курьеров, а также тех, кто имеет велосипед, мотоцикл или авто.

Заработок может достигать 50 000 гривен в месяц, а выплаты осуществляются ежедневно или еженедельно. Курьеры получают страхование, а график можно настраивать самостоятельно.

Компания «Динамика ДП», являющаяся национальным дистрибьютором смазочных материалов, также имеет интересное предложение.

Она ищет водителя-экспедитора. Зарплата составляет от 22000 до 25000 с перспективой роста после испытательного срока. Собственный транспорт не требуется. График удобен: с 9:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье.

