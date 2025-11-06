С 1 ноября в Одессе стартовали новые программы денежной помощи для людей, пострадавших от войны, в частности, речь идет о пенсионерах.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется международными организациями совместно с украинскими ведомствами, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе входит в общую программу поддержки украинцев, которую внедряют Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН.

Ее цель предоставить дополнительные выплаты жителям регионов, находящихся в зоне боевых действий или подвергшихся разрушениям. Поддержка доступна внутренне перемещенным лицам, пожилым людям, лицам с инвалидностью, многодетным семьям и потерявшим жилье.

Приоритет получат малообеспеченные семьи, одинокие пожилые люди и женщины, воспитывающие детей без поддержки. Инициатии, в рамках которых реализуется денежная помощь для пенсионеров в Одессе, координируются рядом международных организаций.

Среди них – ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Международный комитет Красного Креста, Каритас Украина, Handicap International, а также другие благотворительные структуры. В большинстве случаев поддержка предоставляется на три месяца с возможностью продления еще столько же.

Для регистрации на участие в программе следует следить за официальными сообщениями благотворительных организаций. Заявки принимаются онлайн через специальные формы или офлайн в местных отделениях.

Очень важно пользоваться только проверенными источниками информации, ведь в соцсетях часто появляются мошеннические объявления. Ни одна из официальных структур не запрашивает пароли от карт или коды подтверждения, поэтому доверять нужно только официальным сайтам.

