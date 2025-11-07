Дефицит крупы в Одесской области в этом сезоне не прогнозируется, хотя в Украине зафиксировано снижение производства гречки на 15%, передает Politeka.

Об этом сообщил директор союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский во время форума Agro2Food Profit в Киеве, отметив, что нынешнее подорожание не связано с реальной нехваткой, а вызвано паническими настроениями среди населения.

По словам специалиста, в этом году украинские аграрии собрали примерно на 15% меньше гречки, чем в прошлом. В то же время, он подчеркнул, что проблема не в производителях муки, ведь именно фермеры решают, какие культуры сеять. Хозяйства все чаще выбирают более прибыльные варианты — подсолнечник, сою или рапс, которые выгоднее экспортировать, поскольку они не облагаются пошлиной. Гречка же имеет более низкую урожайность - около 1,3-1,5 тонны с гектара, что влияет на финансовые результаты производителей.

Рыбчинский объяснил, что текущее повышение стоимости является типичной реакцией на информационные волны. Как только в СМИ появляются сообщения о подорожании, покупатели начинают массово скупать товар, создавая иллюзию брака. Поэтому склады временно опорожняют, а аграрии откладывают продажу в надежде получить лучшую цену.

По словам эксперта, подобные колебания наблюдаются раз в несколько лет. Несмотря на временные всплески спроса, общее потребление гречихи остается стабильным. Ее основными потребителями являются люди с диабетом, в то время как большинство населения может легко заменить этот продукт кукурузной или пшеничной крупой.

Согласно данным Министерства аграрной политики, посевные площади под гречкой в ​​2025 году сократились до 69,1 тысяч гектаров против 90,3 тысяч в прошлом году. По состоянию на 24 октября зерно собрали с 86% площадей, получив 83,3 тысяч тонн при средней урожайности 1,4 тонн с гектара. В прошлом году урожай составил 126,9 тысяч тонн. Несмотря на это, дефицит круп в Одесской области не ожидается, ведь рынок остается сбалансированным, а запасы достаточными для покрытия потребительских нужд.

Источник: ТСН

