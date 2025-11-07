Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляется только внутренне перемещенным лицам из регионов, где продолжаются боевые действия.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляется волонтерами центра «Гостиная хата», который продолжает выдачу бесплатных продуктов для переселенцев, сообщает Politeka.

Как отмечают в центре, очередной этап раздачи гуманитарной помощи будет проходить до 7 ноября. В течение этого времени волонтеры будут обеспечивать людей самыми необходимыми продуктами питания, в том числе представителей социально уязвимых категорий. Получить продуктовые наборы смогут граждане от 65 лет, если размер их пенсии не превышает 3500 гривен. Для получения необходимо иметь оригиналы документов, подтверждающих личность и право на социальную поддержку.

Каждый день в центре планируется выдавать до 50 наборов. Волонтеры отмечают, что очередь формируется отдельно для жителей Одессы, чтобы предотвратить большое скопление посетителей и создать комфортные условия при получении помощи. Раздача гуманитарных наборов производится по адресу: город Одесса, улица Водопроводная, 13. Организаторы призывают приходить в определенное время, соблюдать установленное расписание и правила, способствующие упорядоченному процессу выдачи.

Волонтеры сообщают, что сотрудничество с общинами продолжается, и со временем список доступных направлений поддержки будет расширен. Детское питание выдается один раз в месяц. Также доступны другие виды помощи – средства гигиены, медикаменты, подгузники, медицинское оборудование – для всех переселенцев, нуждающихся в поддержке.

Центр отмечает, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляется только внутренне перемещенным лицам из регионов, где продолжаются боевые действия, зарегистрированным в статусе переселенцев в период с 2022 по 2025 год.

