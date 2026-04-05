Подорожание продуктов в Одессе ощущают жители города из-за повышения цен на базовые товары в магазинах.

Подорожание продуктов в Одессе отражают актуальные данные с официального сайта Минфина, показывающие рост стоимости отдельных товаров по сравнению с мартом 2026 года, сообщает Politeka.

Аналитики обращают внимание на ежедневно потребляющие бакалейные и молочные товары, ведь даже небольшое повышение ценников формирует дополнительную нагрузку на семейный бюджет.

К примеру, рис длинный пропаренный весом 1 кг сейчас стоит в среднем 51,27 грн. В сети Auchan его продают по 60,10 грн, в Megamarket – 47,10 грн, а в Metro – 46,60 грн.

Для сравнения, в марте средняя стоимость этого товара составляла 49,70 грн, что свидетельствует об умеренном, но заметном росте.

Еще одной категорией товаров, демонстрирующих подорожание продуктов в Одессе, является кисломолочный сыр Простонаше 9% весом 300 гр.

По состоянию на 5.04.2026 г. его средняя стоимость составляет 100,13 грн. В Megamarket сыр стоит 105,40 грн, в Metro – 95,00 грн, а в Novus – 99,99 грн. В марте средняя цена этого продукта была чуть ниже – 99,12 грн.

Также отмечается повышение ценников на пшено 1 кг. Текущие цены в магазинах Metro составляют 44,90 грн, в Auchan – 52,50 грн, со средней ценой 48,70 грн.

Для сравнения, в марте 2026 года средняя стоимость этого товара была значительно ниже - 36,46 грн, что демонстрирует существенное подорожание продуктов в Одессе за месяц.

Таким образом, повышение ценников охватывает различные категории товаров, включая бакалею и молочную продукцию, и уже ощутимо влияет на ежедневные расходы жителей.

Последние новости Украины:

