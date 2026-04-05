Подорожчання продуктів в Одесі відчувають мешканці міста через підвищення цін на базові товари у магазинах.

Подорожчання продуктів в Одесі відображають актуальні дані з офіційного сайту Мінфіну, що показують зростання вартості окремих товарів у порівнянні з березнем 2026 року, повідомляє Politeka.

Аналітики звертають увагу на бакалійні та молочні товари, які споживають щодня, адже навіть невелике підвищення цінників формує додаткове навантаження на сімейний бюджет.

Наприклад, рис довгий пропарений вагою 1 кг зараз коштує у середньому 51,27 грн. У мережі Auchan його продають по 60,10 грн, у Megamarket - 47,10 грн, а в Metro - 46,60 грн.

Для порівняння, у березні середня вартість цього товару складала 49,70 грн, що свідчить про помірне, але помітне зростання.

Ще однією категорією товарів, які демонструють подорожчання продуктів в Одесі, є кисломолочний сир Простонаше 9% вагою 300 гр.

Станом на 5.04.2026 його середня вартість становить 100,13 грн. У Megamarket сир коштує 105,40 грн, у Metro - 95,00 грн, а у Novus - 99,99 грн. У березні середня ціна цього продукту була трохи нижчою - 99,12 грн.

Також відзначається підвищення цінників на пшоно 1 кг. Поточні ціни в магазинах Metro складають 44,90 грн, в Auchan - 52,50 грн, із середньою ціною 48,70 грн.

Для порівняння, у березні 2026 року середня вартість на цей товар була значно нижчою - 36,46 грн, що демонструє суттєве подорожчання продуктів в Одесі за місяць.

Таким чином, підняття цінників охоплює різні категорії товарів, включно з бакалією та молочною продукцією, і вже відчутно впливає на щоденні витрати мешканців.

