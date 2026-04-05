В последние недели в городе фиксируют дефицит продуктов в Одессе, о чем свидетельствует резкое подорожание гречневой крупы, передает Politeka.

Потребители обращают внимание на изменение стоимости, ведь продукт остается одним из базовых в ежедневном рационе. Спрос стабильно высок, поэтому даже незначительные перебои со снабжением быстро влияют на ситуацию в розничной торговле.

В Министерстве экономики объясняют: главная причина – уменьшение урожая в прошлом сезоне после предыдущих высоких показателей. Дополнительно сказалось сезонное сокращение запасов перед началом нового посевного периода. Гречка относится к культурам с циклическим производством, где объемы зависят от погодных условий и решений аграриев.

Несмотря на повышение цен, фактической нехватки продукта не наблюдается. Объемы рынка позволяют покрывать внутренние потребности. В ведомстве отмечают, что запасов меньше из-за ограниченного импорта и прошлогоднего урожая, однако этого достаточно для стабильной торговли без пустых полок.

Специалисты прогнозируют постепенное выравнивание ситуации. Высокая стоимость стимулирует аграриев увеличить посевные площади примерно на 15–20%. Это позволит получить урожай, близкий к годовому потреблению. После поступления новой продукции предложение вырастет, что повлияет на снижение цен, вероятно, во второй половине 2026 года.

На формирование стоимости также оказывают влияние логистика, погодные условия и уровень внутреннего спроса. Поскольку страна в значительной степени обеспечивает себя этой продукцией самостоятельно, все изменения в производстве быстро отражаются на рынке.

Эксперты подчеркивают, что дефицит продуктов в Одессе носит временный характер и не представляет угрозы для стабильного обеспечения населения в ближайшее время.

