Останніми тижнями у місті фіксують дефіцит продуктів в Одесі, про що свідчить різке подорожчання гречаної крупи, передає Politeka.

Споживачі звертають увагу на зміну вартості, адже цей продукт залишається одним із базових у щоденному раціоні. Попит стабільно високий, тому навіть незначні перебої з постачанням швидко впливають на ситуацію у роздрібній торгівлі.

У Міністерстві економіки пояснюють: головна причина — зменшення врожаю минулого сезону після попередніх високих показників. Додатково позначилося сезонне скорочення запасів перед початком нового посівного періоду. Гречка належить до культур із циклічним виробництвом, де обсяги залежать від погодних умов і рішень аграріїв.

Попри підвищення цін, фактичної нестачі товару не спостерігається. Обсяги на ринку дозволяють покривати внутрішні потреби. У відомстві зазначають, що запасів менше через обмежений імпорт і торішній урожай, однак цього достатньо для стабільної торгівлі без порожніх полиць.

Фахівці прогнозують поступове вирівнювання ситуації. Висока вартість стимулює аграріїв збільшити посівні площі приблизно на 15–20%. Це дасть змогу отримати врожай, близький до річного споживання. Після надходження нової продукції пропозиція зросте, що вплине на зниження цін, ймовірно у другій половині 2026 року.

На формування вартості також впливають логістика, погодні умови та рівень внутрішнього попиту. Оскільки країна значною мірою забезпечує себе цією продукцією самостійно, будь-які зміни у виробництві швидко відображаються на ринку.

Експерти підкреслюють, що дефіцит продуктів в Одесі має тимчасовий характер і не становить загрози для стабільного забезпечення населення найближчим часом.

Джерело

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.