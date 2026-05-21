Новый график движения поездов в Одесской области вводит «Укрзализныця» из-за продолжения плановых ремонтных работ на железной дороге, сообщает Politeka.net.

Корректировка расписания связана с техническим обслуживанием путей, обновлением отдельных участков инфраструктуры и проведением работ, необходимых для обеспечения безопасного и стабильного движения поездов. В этой связи в Одесской области временно вводят новый график курсирования отдельных пригородных рейсов.

Информацию об изменениях обнародовали на официальном сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой и учитывать возможные изменения при планировании маршрутов.

В частности, с 25 мая по 3 июня 2026 измененный график будет действовать для пригородного экспресса №6201 сообщением Роздильна-I — Одесса-Главная. Отправление со станции Роздильна-I запланировано на 06:16. Он будет курсировать через остановочные пункты Каменка, Буценовка, Кузьменково, Еремеевка, Новоселовка, Карпово, Сонячне, Выгода, Дачне и Усатове. Прибытие к станции Одесса - в 07:55.

Также с 24 мая по 3 июня 2026 года обновленное расписание вводится для поезда №6205 Раздельная-I — Одесса-Главная. Отправление со станции Роздильна-I будет происходить в 18:21, а прибытие в Одессу - в 20:01. Маршрут предусматривает остановки на ряде промежуточных станций и платформ, среди которых Каменка, Буценовка, Еремеевка, Выгода, Дачне, Усатове и Одесса-Застава I.

Кроме того, временные изменения затронут и пригородный поезд №6207 Роздильна-I — Одесса-Главная. Новое расписание будет действовать с 24 мая по 3 июня 2026 года. Согласно обновленному графику, поезд будет отправляться из Раздельной-I в 08:36 и прибывать в Одессу-Главную в 10:16. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Каменка, Буценовка, Еремеевка, Новоселовка, Выгода, Дачное, Усатове и других платформах.

