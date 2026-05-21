Новий графік руху поїздів в Одеській області запроваджує «Укрзалізниця» через продовження планових ремонтних робіт на залізниці, повідомляє Politeka.net.

Коригування розкладу пов’язані з технічним обслуговуванням колій, оновленням окремих ділянок інфраструктури та проведенням робіт, необхідних для забезпечення безпечного і стабільного руху поїздів. У зв’язку з цим в Одеській області тимчасово вводять новий графік курсування окремих приміських рейсів.

Інформацію про зміни оприлюднили на офіційному сайті перевізника. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою та враховувати можливі зміни під час планування маршрутів.

Зокрема, з 25 травня по 3 червня 2026 року змінений графік діятиме для приміського поїзда №6201 сполученням Роздільна-I — Одеса-Головна. Відправлення зі станції Роздільна-I заплановане на 06:16. Потяг курсуватиме через зупинні пункти Кам’янка, Буценівка, Кузьменкове, Єреміївка, Новоселівка, Карпове, Сонячне, Вигода, Дачне та Усатове. Прибуття до станції Одеса-Головна — о 07:55.

Також із 24 травня по 3 червня 2026 року оновлений розклад запроваджують для поїзда №6205 Роздільна-I — Одеса-Головна. Відправлення зі станції Роздільна-I відбуватиметься о 18:21, а прибуття до Одеси-Головної — о 20:01. Маршрут передбачає зупинки на низці проміжних станцій і платформ, серед яких Кам’янка, Буценівка, Єреміївка, Вигода, Дачне, Усатове та Одеса-Застава I.

Крім того, тимчасові зміни торкнуться і приміського поїзда №6207 Роздільна-I — Одеса-Головна. Новий розклад діятиме з 24 травня по 3 червня 2026 року. Згідно з оновленим графіком, поїзд вирушатиме з Роздільної-I о 08:36 та прибуватиме до Одеси-Головної о 10:16. На маршруті передбачені зупинки на станціях Кам’янка, Буценівка, Єреміївка, Новоселівка, Вигода, Дачне, Усатове та інших платформах.

