В мережі показали, як виглядає одеське узбережжя під час новорічних свят

Фоторепортаж з прогулянки від 10-ї станції Великого Фонтану до Аркадії оприлюднив інформаційний портал 048.ua.

Звернемо увагу що на 10 станції йде активне будівництво - маленькі затишні старі дачки на парній стороні Ванного провулка змінилися помпезними особняками, а ось права сторона забудовується багатоповерхівками.

Пляж "Чайка" взимку виглядає непривабливо. Погляду відкривається незавершене будівництво естакади, розкидане сміття, розбиті будки громадського туалету і кинуті ларьки з роздягальнями.

Однак це не заважає місцевим жителям гуляти, годувати чайок і робити селфи на пірсі.

Далі спуститися до моря можна тільки перед киваловским замком Гаррі Поттера і до ресторану біля яхт-клубу на 8-й станції Фонтану.

Все інше перекрито парканами різної висоти і забудовані схили аж до багатоповерхового житлового комплексу "Морська Симфонія", який так досі і не здали в експлуатацію. Так як будівля побудовано з безліччю порушень.

По розбитих плит можна дійти до забудованої Аркадії. Тепер рекреаційний район міста більше нагадує густозастроенный мегаполіс.

Нові паркани будівництв на схилах доповнюють сумовитий пейзаж. Пройти до моря тут можна тільки з центральної алеї Аркадії або біля пляжу прикордонників. Все інше - вже закрито парканами.

Раніше ми писали, що тепла погода в середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.

Відповідні знімки оприлюднив інформаційний портал «Одеса-онлайн» 20 грудня.

З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото засніженій Одеси

Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.

Також Politeka писала, найсильніший шторм зруйнував одеські пляжі, кадри наслідків”