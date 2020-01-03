В сети показали, как выглядит одесское побережье во время новогодних праздников

Фоторепортаж с прогулки от 10-й станции Большого Фонтана до Аркадии обнародовал информационный портал 048.ua.

Обратим внимание что на 10 станции идет активное строительство - маленькие уютные старые дачки на четной стороне Ванного переулка сменились помпезными особняками, а вот правая сторона застраивается многоэтажками.

Пляж "Чайка" зимой выглядит непривлекательно. Взору открывается незаконченное строительство эстакады, разбросанный мусор, разбитые будки общественного туалета и брошенные ларьки с раздевалками.

Однако это не мешает местным жителям гулять, кормить чаек и делать селфи на пирсе.

Далее спуститься к морю можно только перед киваловским замком Гарри Поттера и к ресторану возле яхт-клуба на 8-й станции Фонтана.

Все остальное перекрыто заборами разной высоты и застроенные склоны вплоть до многоэтажного жилого комплекса "Морская Симфония", который так до сих пор и не сдали в эксплуатацию. Так как здание построено со множеством нарушений.

По разбитым плитам можно дойти до застроенной Аркадии. Теперь рекреационный район города больше напоминает густозастроенный мегаполис.

Новые заборы строек на склонах дополняют унылый пейзаж. Пройти к морю тут можно только с центральной аллеи Аркадии или возле пляжа пограничников. Все остальное - уже закрыто заборами.

Ранее мы писали, что теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Соответствующие снимки обнародовал информационный портал «Одесса-онлайн» 20 декабря.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

Напомним, в сети появились фото заснеженной Одессы

Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.

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