Випадок цей, далеко не перший і не єдиний

В одному з ресторанів Одеси іноземного туриста розвели на 10 тисяч

Як передає Politeka, ганебна історія сталася з гостем з Австрії в ресторані Grand Prix Restaurant на вулиці Буніна, 24. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Почесного консульства Австрії в Одесі.

Все сталося після того, як іноземець вирішив пообідати в дорогому закладі “Grand Prix в центрі міста.

«Чоловікові принесли – як з'ясувалося пізніше – меню «для іноземців». Рахунок, який гість сплатив у підсумку, перевищував навіть найсміливіші амбіції цього, «спеціального» меню», - розповіли в консульстві.

Іноземець не зміг адекватно порозумітися і розібратися в ситуації, тому гроші заплатив, а потім звернувся за допомогою.

Як з'ясувалося, його обрахували на 10 тисяч гривень.

Представник консульства намагалися спокійно і адекватно поговорити з власниками ресторану, проте останній повів себе агресивно і відмовився видавати чек. При цьому наявність двох меню господар підтвердив.

«Працівник, який відповідав за відеокамери в ресторані, раптово зник. Бухгалтер, який міг би прояснити ситуацію, зник разом з ним. Можливо, це один і той же чоловік. На жаль, шансів це з'ясувати у нас не було, так як власники ресторану відмовляються йти на діалог з працівниками консульства», — наголошується в публікації.



Також у консульстві Австрії повідомили, що постраждалий звернувся в поліцію.

Раніше ми вже повідомляли, в Одесі відвідувачі одного з ресторанів помітили «подвійне меню» з цінами, які значно вище, ніж в стандартному.

Так, ціни в кожному з них відрізняються в два-три рази. Так у «дорогому» меню вартість борщу 175, нарізка 707 гривень.

Як розповіли очевидці, таку меню винесли замість звичайного, коли прийшли в кафе з друзями в компанії іноземця, однак пізніше вдалося зробити фото стандартного меню.

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