Случай этот далеко не первый и не единственный

В одном из ресторанов Одессы иностранного туриста развели на 10 тысяч

Как передает Politeka, постыдная история произошла с гостем из Австрии в ресторане Grand Prix Restaurant на улице Бунина, 24. Об этом сообщается на странице в Facebook Почетного консульства Австрии в Одессе.

Всё произошло после того, как иностранец решил пообедать в дорогом заведении “Grand Prix в центре города.

«Мужчине принесли – как выяснилось позже – меню «для иностранцев». Счет, который гость оплатил в итоге, превышал даже самые смелые амбиции этого, «специального» меню», - рассказали в консульстве.

Иностранец не смог адекватно объясниться и разобраться в ситуации, поэтому деньги заплатил, а потом обратился за помощью.

Как выяснилось, его обсчитали на 10 тысяч гривен.

Представитель консульства пытались спокойно и адекватно поговорить с владельцами ресторана, однако последний повел себя агрессивно и отказался выдавать чек. При этом наличие двух меню хозяин подтвердил.

«Сотрудник, который отвечал за видеокамеры в ресторане, внезапно исчез. Бухгалтер, который мог бы прояснить ситуацию, исчез вместе с ним. Возможно, это один и тот же человек. К сожалению, шансов это выяснить у нас не было, так как владельцы ресторана отказываются идти на диалог с сотрудниками консульства», — отмечается в публикации.



Также в консульстве Австрии сообщили, что пострадавший обратился в полицию.

Ранее мы уже сообщали, в Одессе посетители одного их ресторанов заметили «двойное меню» с ценами, которые значительно выше, чем в стандартном.

Так, цены в каждом из них отличаются в два-три раза. Так в «дорогом» меню стоимость борща 175, нарезка 707 гривен.

Как рассказали очевидцы, такое меню вынесли вместо обычного, когда пришли в кафе с друзьями в компании иностранца, однако позже удалось сделать фото стандартного меню.

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