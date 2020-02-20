Критична ситуація склалася на озері Катлабух Одеської області
Про екологічну катастрофу передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Ізмаїльської держадміністрації.
Повідомляється, що через низький рівень річки Дунай на початок 2020 року водообмін і наповнення озера Катлабух не здійснюється в необхідному обсязі. Протягом тривалого часу спостерігається низький рівень води у водоймі, що призвело до критичної водогосподарської ситуації. Цей фактор неминуче негативно впливає на приріст риби в озері.
За словами фахівців, наповнення озера Катлабух можливо двома шляхами: самопливом і примусової підкачкою. Враховуючи замулення природних каналів, а також низький рівень води в річці Дунай, в даний час підняти рівень води в озері Катлабух самопливом неможливо.
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Для примусового наповнення озера зазначеним об'ємом води необхідна цілодобова робота насосної станції протягом 100 днів.
Комісія прийняла рішення звернутися в Державне агентство водних ресурсів України щодо виділення відповідного фінансування для проведення робіт з примусового наповнення озера Катлабух.
Раніше ми писали про катастрофу з озерами в заповідній зоні на півдні Одеської області.
Про це розповів заступник директора національного природного парку «Тузлівський лимани» Івана Русєва. У заповіднику впав рівень води, що призвело до пересихання системи внутрішніх солоних озер під назвою Балатон.
За словами еколога, катастрофа сталася з вини рибопромислового кооперативу «Граніт-2», який порушує водообмін між Чорним морем і Тузловскими лиманами.
«Рівень води в лиманах до теперішнього часу впав приблизно на один метр. Природно, впав рівень води в озерах системи Балатон, оскільки вони гідравлічно пов'язані, — говорить Русев.
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