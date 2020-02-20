Критическая ситуация сложилась на озере Катлабух Одесской области

Об экологической катастрофе передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Измаильской госадминистрации.

Сообщается, что из-за низкого уровня реки Дунай на начало 2020 года водообмен и наполнение озера Катлабух не осуществляется в необходимом объеме. На протяжении длительного времени отмечается низкий уровень воды в водоеме, что привело к критической водохозяйственной ситуации. Этот фактор неизбежно негативно влияет на прирост рыбы в озере.

По словам специалистов, наполнение озера Катлабух возможно двумя путями: самотеком и принудительной подкачкой. Учитывая заиление естественных каналов, а также низкий уровень воды в реке Дунай, в настоящее время поднять уровень воды в озере Катлабух самотеком невозможно.

Для принудительного наполнения озера указанным объемом воды необходима круглосуточная работа насосной станции в течение 100 дней.

Комиссия приняла решение обратиться в Государственное агентство водных ресурсов Украины о выделении соответствующего финансирования для проведения работ по принудительному наполнению озера Катлабух.

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Об этом рассказал замдиректора национального природного парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева. В заповеднике упал уровень воды, что привело к пересыханию системы внутренних соленых озер под названием Балатон.

По словам эколога, катастрофа произошла по вине рыбопромышленного кооператива «Гранит-2», который нарушает водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами.

«Уровень воды в лиманах к настоящему времени упал примерно на один метр. Естественно, упал уровень воды и в озерах системы Балатон, поскольку они гидравлически связаны, — говорит Русев.

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