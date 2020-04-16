Відомий одесит вважає, що росіяни заздрять українцям і ось чому

Відомий одеський письменник-сатирик Михайло Жванецький влучно висловився про росіян

Коментуючи події в Україні, Жванецький заявив, що росіяни просто заздрять своїм сусідам українцям, тому що ті зважилися на зміни в країні, чого ніколи не зможуть зробити росіяни.

«Мені здається, що росіяни страшенно заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити зарвалися, охамевших, знахабнілих злодюг. Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч», підмітив відомий одесит.

При цьому він додав, що російське суспільство на таке не здатно і їм залишається тільки заздрити українцям.

"Закомплексована російська більшість виправдовує свою бездіяльність, свою ненависть і своє безсилля «бажанням стабільності», тим що «вони всі там бандерівці і фашисти» і т. д. А насправді – це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали, не утерлись…", - вважає Жванецький.

Раніше Михайло Жванецький висловився про президентство Володимира Зеленського.

Жванецький зізнався, що погано знає Володимира Зеленського, але він викликає у нього симпатію.

«Ну і що він комедійний актор? Коли всю життя ми з тупими, як комоди, це багато гірше, ніж симпатичний і розумний молодий чоловік.», зазначив сатирик.

Нагадаємо, скандал зі Жванецьким набирає обертів: посипалися погрози.

Як повідомляла Politeka, відомому коміку Жванецьким пригрозили в Україні: «Повинен відмовитися».

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