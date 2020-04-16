Известный одессит считает, что русские завидуют украинцам и вот почему

Известный одесский писатель-сатирик Михаил Жванецкий хлестко высказался о россиянах

Комментируя события в Украине, Жванецкий заявил, что россияне попросту завидуют своим соседям украинцам, потому что те решились на изменения в стране, чего никогда не смогут сделать русские.

«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор», — подметил известный одессит.

При этом он добавил, что российское общество на такое не способно и им остается только завидовать украинцам.

"Закомплексованное российское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие «желанием стабильности», тем что «они все там бандеровцы и фашисты» и т. д. А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали, не утерлись…", - считает Жванецкий.

Ранее Михаил Жванецкий высказался о президентстве Владимира Зеленского.

Жванецкий признался, что плохо знает Владимира Зеленского, но он вызывает у него симпатию.

«Ну и что, что он комедийный актер? Когда всю жизнь мы с тупыми, как комоды, это много хуже, чем симпатичный и умный молодой человек.», — отметил сатирик.

Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.

Как сообщала Politeka, известному комику Жванецкому пригрозили в Украине: «Должен отказаться».

Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».