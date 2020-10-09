Користувачів у соцмережах сполошив військовий корабель Великої Британії, який днями зайшов до Одеського порту
Про це пише Politeka.net.
Нагадаємо, що 7 жовтня есмінець протиповітряної оборони Королівських військово-морських сил Великобританії HMS Dragon D35 зайшов до Одеси і ошвартувався в 16-му причалі морського вокзалу.
Цікаво, що у відкритому морі британський корабель зустрів катер ВМС України "Старобільськ".
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Як з'ясувалося, британський "Дракон" відвідав місто після патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії.
Тим часом користувачі в соцмережах, серед яких більшість одеситів, почали бурхливо обговорювати захід корабля в коментарях.
Думки людей розділилися, одні з радістю сприйняли новину, інші, навпаки, насторожено. Деякі порахували, що радіти чужій армії, яка заходить в Україну не варто, проте більш обізнані люди їм нагадали, що російські окупаційні війська топчать українські землі з 2014 року в Криму і на Донбасі.
"Красень! А не можна таких кораблів у нас на постійно і побільше?»,
"Дракон Її Величності - і нічого більше додати;)»,
"Обожнюю такі новини, у вати починає підгоряти»,
"Не країна, а прохідний двір. Хто хоче заходить, хто хоче літає. А ми радіємо»,
"А навіщо вони тут?»,
"Яка гостинна Одеса всі віруси з усіх боків направляти в наше місто і нас не питають»,
"Сьогодні дракон, а завтра хто? Своїми звірами не обзавелися, чужим раді", - висловилися в мережі.
Один з користувачів поставив запитання: "як можна радіти чужій армії, яка увійшла в твою країну?)) тим більше тих солдатів хто вже не раз були інтервентами".
На що отримав відповідь: "а як щодо Криму і братнього народу? Вам такий варіант більше подобається?"
Нагадавши, в Україні може з'явитися військова база Великобританії.
Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.
Також Politeka розповідала, кораблі НАТО покинули Україну, але один терміново повернувся: спливла справжня причина, кадри.