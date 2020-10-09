Пользователей в соцсетях всполошил военный корабль Великобритании, который на днях зашел в одесский порт

Об этом пишет Politeka.net.

Напомним, что 7 октября эсминец противовоздушной обороны Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Dragon D35 зашел в Одессу и ошвартовался в 16-м причале морского вокзала.

Интересно, что в открытом море британский корабль встретил катер ВМС Украины "Старобельск".

Как выяснилось, британский "Дракон" посетил город после патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии.

Тем временем пользователи в соцсетях, среди которых большинство одесситов, принялись бурно обсуждать заход корабля в комментариях.

Мнения людей разделились, одни с радостью восприняли новость, другие, наоборот, настороженно. Некоторые посчитали, что радоваться чужой армии, которая заходит в Украину не стоит, однако более осведомленные люди им напомнили, что российские оккупационные войска топчат украинские земли с 2014 года в Крыму и на Донбассе.

«Красавец! А нельзя таких кораблей у нас на постоянно и побольше?»,

«Дракон Её Величества — и нечего больше добавить;)»,

«Обожаю такие новости, у ваты начинает подгорать»,

«Не страна, а проходной двор. Кто хочет заходит, кто хочет летает. А мы радуемся»,

«А зачем они здесь?»,

«Какая гостеприимная Одесса все вирусы со всех сторон направлять в наш город и нас не спрашивают»,

«Сегодня дракон, а завтра кто? Своими зверями не обзавелись, чужим рады»,- высказались в сети.

Один из пользователей задал вопрос: «Как можно радоваться чужой армии вошедшей в твою страну?)) тем более тех солдат кто уже не раз были интервентами».

На что получил ответ: "а как насчёт Крыма и братского народа? Вам такой вариант больше нравится?"

Напомним, в Украине может появиться военная база Великобритании.

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

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