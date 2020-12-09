В Одесі померла знаменита українська оперна співачка Галина Поліванова
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті Одеської міської ради.
Народна артистка України і українська оперна співачка пішла з життя 6 грудня.
"Галина Анатоліївна Поліванова-це приклад еталонного професіоналізму, громадянськості, любові до людей і беззавітної відданості своїй справі. Саме такою Галина Поліванова назавжди залишиться в серцях шанувальників її таланту, близьких і друзів, численних учнів і колег", - йдеться в повідомленні.
Галина Анатоліївна лауреат численних премій, а її ім'я протягом багатьох років є символом музичного мистецтва Одеси, його совістю і гордістю.
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Співачка продовжувала виступати до останнього. У 2015 році 88-річна Жюльєтт провела прощальне турне під назвою "Спасибі" (Merci) у себе на батьківщині і за кордоном.
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