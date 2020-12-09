В Одессе умерла знаменитая украинская оперная певица Галина Поливанова



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Одесского городского совета.



Народная артистка Украины и украинская оперная певица ушла из жизни 6 декабря.



"Галина Анатольевна Поливанова – это пример эталонного профессионализма, гражданственности, любви к людям и беззаветной преданности своему делу. Именно такой Галина Поливанова навсегда останется в сердцах почитателей ее таланта, близких и друзей, многочисленных учеников и коллег", - говорится в сообщении.



Галина Анатольевна лауреат многочисленных премий, а ее имя на протяжении многих лет является символом музыкального искусства Одессы, его совестью и гордостью.

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Певица продолжала выступать до последнего. В 2015 году 88-летняя Жюльетт провела прощальное турне под названием "Спасибо" (Merci) у себя на родине и за рубежом.

Звезда рассказала о своем желании "уйти не сгибаясь и элегантно".

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