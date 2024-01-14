Ця грошова компенсація буде надана не всім громадянам України, а тільки тим, які відповідають певним критеріям.

Мешканці Одеси тепер можуть отримати відшкодування витрат на безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Ця грошова допомога надається не всім. Подробиці було повідомлено в Телеграм-каналі "Одеса.Офіційно".

Так, ця грошова компенсація буде надана громадянам України, які мають власне житло або є його представниками, орендарям державного чи комунального житла, або спадкоємцям, які прийняли спадщину.

Однак важливо враховувати, що власникам житла, які розміщують родичів (чоловіка, дружину, батька, матір, дітей, онуків, включаючи повнолітніх), змінили умови на отримання компенсації відповідно до останніх змін в Порядок надання (Постанова КМУ від 29.12.2023 № 1413). Зокрема, їм компенсація у вигляді грошової допомоги надаватися не буде.

Крім того, встановлено новий розмір компенсації за кожен день перебування, який тепер становить 14,77 гривень. Для подачі заяви на отримання компенсації або повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб, доступна відповідна форма за посиланням.

Варто також зазначити, що мешканці Одеси та Одеської області в рамках програми "єВідновлення" отримали понад 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене житло внаслідок ворожих атак.

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