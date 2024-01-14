Эта денежная компенсация будет предоставлена ​​не всем гражданам Украины, а только соответствующим определенным критериям.

Жители Одессы теперь могут получить возмещение расходов на бесплатное временное размещение внутри перемещенных лиц. Эта денежная помощь оказывается не всем. Подробности сообщены в Телеграмм-канале "Одеса.Офіційно".

Так, эта денежная компенсация будет предоставлена ​​гражданам Украины, имеющим собственное жилье или являющимся его представителями, арендаторам государственного или коммунального жилья, или наследникам, принявшим наследство.

Однако важно учитывать, что владельцам жилья, размещающих родственников (супруга, жену, отца, мать, детей, внуков, включая совершеннолетних), изменили условия на получение компенсации в соответствии с последними изменениями в Порядок предоставления (Постановление КМУ от 29.12.2023 № 1413) . В частности, им компенсация в виде денежной помощи предоставляться не будет.

Кроме того установлен новый размер компенсации за каждый день пребывания, который теперь составляет 14,77 гривен. Для подачи заявления на получение компенсации или уведомления о безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц доступна соответствующая форма по ссылке.

Следует также отметить, что жители Одессы и Одесской области в рамках программы "естьВосстановление" получили более 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное жилье в результате вражеских атак.

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