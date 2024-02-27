Проходження ВЛК повинно розпочатися зі здачі всіх аналізів, але під час мобілізаціїйного періоду та воєнногу стану комісію треба проходити неодноразово..

Мобілізація в Україні продовжується. У мирний період військовозобов’язані підлягають проходженню військово-медичної комісії кожні п’ять років. Однак, під час військових дій та в умовах оголошеної мобілізації, до цього порядку вносяться зміни. Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю.

Військовий пояснив, що згідно з наказом №402, в мирний період військовозобов’язані проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) кожні п'ять років. Проте, в умовах воєнного стану та мобілізації, внесено зміни, які вимагають проходження ВЛК щорічно.

Це означає, що військовозобов’язані під час мобілізації, які пройшли комісію рік тому, повинні знову пройти її. Щодо процедури оскарження рішень ВЛК, то у випадку незгоди з їх висновками, військовозобов’язаний має право подати скаргу.

Координується рішення під час мобілізації з обласною ВЛК для розгляду скарги, розглядається чи направляти туди військовозобов’язаного, де його випадок буде переглянутий. Рішення районної ВЛК може бути або скасоване, або підтверджене.

Варто зазначити також, що військовозобов'язаних, обмежено придатних для військової служби, зазвичай направляють до тилових підрозділів для проходження служби. Якщо виникає потреба у таких спеціалістах у якій-небудь військовій частині, такі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані. Однак посад для них мало, тому мобілізують їх лише у виняткових випадках.

Джерело: Кременчуцький ТелеграфЪ.

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