Прохождение ВЛК должно начаться со сдачи всех анализов, но во время мобилизационного периода и военного состояния комиссию нужно проходить неоднократно.

Мобилизация в Украине продолжается. В мирный период военнообязанные подлежат прохождению военно-медицинской комиссии каждые пять лет. Однако во время военных действий и в условиях объявленной мобилизации в этот порядок вносятся изменения. Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью.

Военный объяснил, что согласно приказу №402, в мирный период военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию (ВЛК) каждые пять лет. Однако в условиях военного положения и мобилизации внесены изменения, требующие прохождения ВЛК ежегодно.

Это означает, что военнообязанные во время мобилизации, прошедшие комиссию год назад, должны снова пройти ее. Что касается процедуры обжалования решений ВЛК, то в случае несогласия с их выводами военнообязанный имеет право подать жалобу.

Координируется решение при мобилизации из областной ВЛК для рассмотрения жалобы, рассматривается или направлять туда военнообязанного, где его случай будет пересмотрен. Решение районной ВЛК может быть или упразднено, или подтверждено.

Следует отметить также, что военнообязанные, ограниченно пригодные для военной службы, обычно направляются в тыловые подразделения для прохождения службы. В случае необходимости таких специалистов в какой-либо воинской части такие военнообязанные могут быть мобилизованы. Однако должностей для них мало, поэтому мобилизуют их только в исключительных случаях.

Источник: Кременчугский Телеграф.

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