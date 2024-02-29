Незважаючи на подорожчання, два роки принесли і зниження цін на деякі продукти в Україні.

Протягом двох років після початку повномасштабної агресії Росії проти України, вартість основних продуктів харчування значно зросла. Хоча було збільшення заробітних плат та пенсій, воно не змогло повною мірою компенсувати ріст цін.

Зокрема, ціни на батон і білий хліб збільшилися приблизно на одну третину, становлячи зростання на 27,3% та 31,1% відповідно. Молоко в Україні подорожчало на 31,9%, досягнувши вартості 38,15 грн за кілограм. Щодо яєць, то їхня ціна впродовж цього періоду вирісла на 43,9%, становлячи 51,02 грн за десяток, згідно з даними державної статистики.

У сфері м'ясних продуктів спостерігається значне зростання цін, яке у деяких випадках перевищує 50%. Конкретно, ціна на свинину збільшилася на 49%, досягнувши вартості 184,72 грн за кілограм, тоді як сало подорожчало на 66,4%, коштуючи тепер 174,26 грн.

Найбільше здорожчання зафіксовано у сегменті картоплі, вартість якої зросла на 131%, становлячи тепер 2146 грн за кілограм, відзначаючи її як лідера цього тренду зростання цін.

Тим не менш, минулі два роки принесли і зниження цін на деякі продукти в Україні. Соняшникова олія стала трохи доступнішою, подешевшавши на 3,5%, в той час як ціна на гречку знизилася значно – на 39,4%, тепер її можна придбати за 29 грн за кілограм.

Джерело: Слово і діло.

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