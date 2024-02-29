Несмотря на удорожания, прошедшие два года принесли и понижение цен на некоторые продукты в Украине.

В течение двух лет после начала полномасштабной агрессии россии против Украины стоимость основных продуктов питания значительно возросла. Хотя было увеличение заработных плат и пенсий, оно не смогло в полной мере компенсировать рост цен.

В частности, цены на батон и белый хлеб увеличились примерно на одну треть, составив рост на 27,3% и 31,1% соответственно. Молоко в Украине подорожало на 31,9%, достигнув стоимости 38,15 грн. за килограмм. Что касается яиц, то их цена за этот период выросла на 43,9%, составляя 51,02 грн за десяток, согласно данным государственной статистики.

В сфере мясных продуктов наблюдается значительный рост цен, который в некоторых случаях превышает 50%. Конкретно, цена на свинину увеличилась на 49%, достигнув стоимости 184,72 грн за килограмм, в то время как сало подорожало на 66,4%, стоя теперь 174,26 грн.

Наибольшее удорожание зафиксировано в сегменте картофеля, стоимость которого выросла на 131%, составляя теперь 2146 грн за килограмм, отмечая его как лидера этого тренда роста цен.

Тем не менее, прошедшие два года принесли и понижение цен на некоторые продукты в Украине. Подсолнечное масло стало немного доступнее, подешевев на 3,5%, в то время как цена на гречку снизилась значительно – на 39,4%, теперь его можно приобрести за 29 грн за килограмм.

Источник: Слово и дело.

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