В Одесі та області 28 листопада на весь день прогнозується похмура погода, синоптики дали прогноз.

Детальний прогноз погоди у Одесі на 28 листопада склали синоптики, дізнайтесь, яким буде цей день.

В Одесі 28 листопада погода не зміниться, але синоптики прогнозують невелике похолодання в цей день, опади не передбачаються.

Якою буде погода в Одесі 28 листопада:

"Протягом усього дня погода в Одесі буде хмарною. Без опадів", - повідомили синоптики.

Погода в Одесі 28 листопада буде хмарною, повітря вдень прогріється до +5, вночі температура повітря очікується до 2 градусів тепла.

Вітер в Одесі 28 листопада буде північно-західним, північним, до 2, 8 м/с.

Раніше повідомлялося, що більшість зимових днів в Україні цього року будуть теплими.

Так вважає кандидат географічних наук, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

За її словами, останніми роками стали значно теплішими з другої половини 20 століття, особливо це стосується січня. Температура цього місяця зросла приблизно на 3 градуси.

Синоптик наголосила, що це не означає, що весь зимовий період буде теплим.

Йдеться про кліматичний прогноз, який показує переважну тенденцію. Очікується, що близько 60% днів цієї зими матимуть вищу температуру.

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