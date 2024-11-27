Подробный прогноз погоды в Одессе на 28 ноября составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.
В Одессе 28 ноября погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое похолодание в этот день, осадки не предвидятся.
Какой будет погода в Одессе 28 ноября:
"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - сообщили синоптики.
Погода в Одессе 28 ноября будет пасмурной, воздух днем прогреется до +5, ночью температура воздуха ожидается до 2 градусов тепла.
Ветер в Одессе 28 ноября будет северо-западный, северный, до 2, 8 м/с.
Ранее сообщалось, что большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.
Так считает кандидат географических наук, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.
По ее словам в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января. Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса.
Синоптик подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.
Речь идет о климатическом прогнозе, который показывает преобладающую тенденцию. Ожидается, что около 60% дней этой зимой будут иметь выше температуры.
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