В Одессе и области 28 ноября на весь день прогнозируется пасмурная погода, синоптики дали прогноз.

Подробный прогноз погоды в Одессе на 28 ноября составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе 28 ноября погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое похолодание в этот день, осадки не предвидятся.

Какой будет погода в Одессе 28 ноября:

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 28 ноября будет пасмурной, воздух днем прогреется до +5, ночью температура воздуха ожидается до 2 градусов тепла.

Ветер в Одессе 28 ноября будет северо-западный, северный, до 2, 8 м/с.

Ранее сообщалось, что большинство зимних дней в Украине в этом году будут тёплыми.

Так считает кандидат географических наук, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам в последние годы стали значительно теплее со второй половины 20 века, особенно это касается января. Температура этого месяца выросла примерно на 3 градуса.

Синоптик подчеркнула, что это не значит, что весь зимний период будет тёплым.

Речь идет о климатическом прогнозе, который показывает преобладающую тенденцию. Ожидается, что около 60% дней этой зимой будут иметь выше температуры.

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