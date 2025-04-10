Місцеві мешканці знову помічають подорожчання продуктів в Одесі навіть попри весну, яка традиційно приносить на прилавки більше свіжих овочів і фруктів.

Подорожчання продуктів в Одесі знову б'є по гаманцях покупців, повідомляє Politeka.

Як інформує Odesa Online подорожчання продуктів відобразилося на майже всіх товарах, тому зібрати повний продовольчий кошик на Привозі стало вже значно коштовнішим задоволенням.

Овочі не радують: огірки коштують від 120 до 140 за кілограм, а помідори — від 80 до 130 гривень, а подекуди трапляються і по 50. Болгарський перець коштує в межах 150–230 гривень за кіло, тоді як за гострий просять 10 за штуку.

Подорожчання продуктів в Одесі також відобразилося на картоплі. Ще нещодавно вона здавалася «бюджетною класикою», а нині обійдеться в 35–50. В той же час, морква, буряк та цибуля — у середньому по 30–50. Ціни на печериці тримаються в районі 100–150, гливи — дорожчі: 170. Капуста у всіх її видах — білокачанна, червона, броколі чи цвітна — вартує від 50 до 180 гривень, залежно від сорту.

Зелень поки залишається відносно доступною: пучок шпинату можна знайти за 10–20 грн, приблизно стільки ж коштує щавель або салат. Зелений часник — по 20. Але якщо вам хочеться батату — доведеться викласти 180 за кіло. Не відстають і кабачки з редискою: їхня вартість коливається від 20 до 85 гривень.

Фрукти теж дивують. Полуниця вже є на прилавках, але за неї доведеться заплатити 200–250. Яблука тримаються скромніше — 50–55, груші дорожчі — 120. Цитрусові у ціні стабільні: апельсини — 50–80, мандарини — 40–65, лимони — 50–100, а грейпфрути — до 100.

Банани теж не пасуть задніх — 70–90. Виноград подекуди сягнув 200, а авокадо взагалі можуть продавати і по 15, і по 70 грн — залежно від розміру й стиглості.

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