Местные жители снова замечают подорожание продуктов в Одессе даже, несмотря на весну, которая традиционно приносит на прилавки больше свежих овощей и фруктов.

Подорожание продуктов в Одессе снова бьет по кошелькам покупателей, сообщает Politeka.

Как информирует Odesa Online, подорожание продуктов отразилось на почти всех товарах, поэтому собрать полную продовольственную корзину на Привозе стало уже более ценным удовольствием.

Овощи не радуют: огурцы стоят от 120 до 140 за килограмм, а помидоры — от 80 до 130 гривен, а иногда попадаются и по 50. Болгарский перец стоит в пределах 150–230 гривен за кило, тогда как за острый просят 10 за штуку.

Подорожание продуктов в Одессе также отразилось на картофеле. Еще недавно она казалась "бюджетной классикой", а сейчас обойдется в 35-50. В то же время морковь, свекла и лук — в среднем по 30–50. Цены на шампиньоны держатся в районе 100–150, вешенки — дороже: 170. Капуста во всех ее видах — белокочанная, красная, брокколи или цветная — стоит от 50 до 180 гривен, в зависимости от сорта.

Зелень пока остается относительно доступной: пучок шпината можно найти за 10–20 грн, примерно столько же стоит щавель или салат. Зеленый чеснок – по 20. Но если вам хочется батата – придется выложить 180 за кило. Не отстают и кабачки с редисками: их стоимость колеблется от 20 до 85 гривен.

Фрукты тоже удивляют. Клубника уже есть на прилавках, но за нее придется заплатить 200-250. Яблоки держатся скромнее – 50–55, груши дороже – 120. Цитрусовые в цене стабильны: апельсины – 50–80, мандарины – 40–65, лимоны – 50–100, а грейпфруты – до 100.

Бананы тоже не отстают — 70–90. Виноград кое-где достиг 200, а авокадо вообще могут продавать и по 15, и по 70 грн — в зависимости от размера и спелости.

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