Дефіцит продуктів у Одеській області у 2025 році значно вплинув на мешканців регіону, ускладнивши доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше підвищення спостерігається серед молочних виробів. Літр молока зараз коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що, попри збільшення поставок сировини, високий попит на жири та білок утримує ціни на стабільно високому рівні.

Ситуацію також вплинуло скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина поставок продовжувалася ще кілька тижнів. Зменшення експорту підвищило внутрішню пропозицію та трохи стабілізувало ринок. Водночас виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонне падіння надоїв та накопичення запасів додатково вплинули на вартість. У серпні середня ціна молока сягала 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і ростом витрат на корми та енергію.

Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове зростання на 5–7%».

Об’єднання фермерів може частково зменшити тиск на ринок, але це лише тимчасовий захід. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Одеській області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов та обирати оптимальні способи придбання товарів.

